"Глава" Крыма Сергей Аксенов объявил "желтый" уровень террористической опасности до 24 августа.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Его объявят с 20:00 9 августа до 20:00 24 августа.

По словам Аксенова, "желтый" уровень будет действовать на территории Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, Джанкойского и Красноперекопского районов, а также на объектах ряда "министерств" Крыма.

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