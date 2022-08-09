На фото сервиса Planet Labs был снят аэродром "Саки" в Крыму за 4 часа до взрывов. Снимки были сделаны сегодня в 11:10 по киевскому времени. На них видны склады и многочисленная военная авиация, которая здесь расположена.

Этот крымский аэродром – один из ключевых для авиации РФ аэропортов на полуострове, пишут "Схемы".

До 2014 года это была база ВМС Украины. В настоящее время там базируется 43-й истребительный авиационный полк ПКС России, в составе которого преимущественно истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

Ранее мы перечислили все версии взрывов на военном аэродроме под Саками. Пока их три - удар ВСУ, диверсия и ЧП.

В России назвали свою версию взрывов в Крыму. В качестве основной причины рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности.

Война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.