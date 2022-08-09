Во вторник, 9 августа, президент Владимир Зеленский выпустил вечернее видеообращение.

Основное из вечернего обращения президента:

1. "Сегодня много внимания к Крыму. Это правильно, потому что именно с Крыма началась оккупация нашей страны". Не может быть безопасным черноморский регион, пока Крым оккупирован. Война должна быть завершена освобождением Крыма".

2. "Сегодня - день коренных народов. Мы год назад приняли закон о коренных народах. И Крым мы хотим освободить для его коренных народов".

3. "Готовим новую "Крымскую платформу". Уверен, что она будет еще более значимой, чем предыдущая".

Война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.