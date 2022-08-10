Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк опроверг причастность ВСУ к взрывам в Крыму.

Об этом он заявил телеканалу "Дождь".

"Конечно, нет. Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Подоляк.

При этом он предположил, что это могла быть работа партизан.

"Может ли это быть кто-то из партизанского движения, которое набирает обороты? Конечно, потому что люди, которые жили в оккупации, понимают, что время оккупации заканчивается и нужно свою позицию проявлять. Это происходит потому, что возврат (Крыма - Ред.) обязан быть", - заявил Подоляк.

Напомним, что ранее Подоляк заявлял, что происходит "демилитаризация Крыма" и "все только начинается".

"Судя по риторике этого и других спикеров, стратегией украинских властей по взрывам в Крыму будет "многозначительное отрицание" - с намеками на роль ВСУ, но без прямого официального подтверждения.

Причем безотносительно того, что на самом деле произошло на аэродроме Новофедоровке (россияне, напомним, утверждают, что имело место нарушение техники пожарной безопасности)", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

По данным NYT, взрывы на аэродроме в Крыму - это работа Вооруженных Сил Украины.

Тем временем американский Институт изучения войны пишет, что у Кремля нет особых причин обвинять Украину в нанесении ударов по крымскому военному аэродрому "Саки", поскольку такие удары продемонстрировали бы неэффективность российских систем ПВО.

Как писала "Страна", 9 августа около 15:30 по киевскому времени в районе военной авиабазы россиян в Новофедоровке произошла серия взрывов, которая указывала на детонацию боеприпасов.

"Власти" Крыма объявили эвакуацию из Новофедоровки. Местные жители массово покидали село, у Крымского моста образовались пробки, а "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов выехал на место происшествия.

В качестве основной причины взрывов на аэродроме возле Новофедоровки в Крыму, где сообщили о гибели одного человека и осколочных ранениях трех, рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности, заявил источник российских СМИ в Минобороны РФ.

Министерство обороны Украины заявляет, что "не может установить" причину пожара на аэродрома "Саки". При этом ведомство допускает, что "факт пожара может быть использован страной-террористом в информационной войне".

Между тем, война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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