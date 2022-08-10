В Великобритании еще не знают причину взрывов в Крыму, но это точно не окурок.



Об этом заявил ВВС министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Прилетев в Данию на конференцию, посвященную помощи Украине, он сообщил, что Британия еще не выяснила причины вчерашних взрывов на российской авиабазе в Крыму, но точно не считает правдоподобными объяснения России.



"Такое явно не случается от брошенного окурка", - сказал британский министр.



Одновременно он назвал "маловероятной" версию о том, что эти взрывы могли быть результатом удара подаренными Западом ракетами.



В любом случае, по мнению Уоллеса, российская военная авиабаза в Крыму является совершенно законной целью для украинских военных.



Бен Уоллес вместе с министрами обороны Украины и Дании завтра будет выступать в качестве хозяев и организаторов на конференции #CopenhagenUkraine, посвященной сотрудничеству стран Северной и Восточной Европы с Украиной.

Напомним, что 9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке в Крыму прогремела серия взрывов.

В России объяснили это нарушением пожарной безопасности.

Ранее мы разбирали три основные версии взрывов в Крыму.