Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму 9 августа увеличилось до 14 (ранее сообщалось о девяти пострадавших). Повреждены более 60 многоквартирных домов.

Об этом заявил "глава Крыма" Сергей Аксенов в Телеграм.

Еще вчера сообщалось, что 5 пострадавших человек были доставлены в Сакскую центральную районную больницу. Четырем из них, тем, кто имел порезы от стекла, предоставили амбулаторную помощь и отправили домой. Пятый пострадавший имел непроницаемое ранение грудной клетки и находился в операционной в состоянии средней тяжести.

По словам Аксенова, один человек погиб. В "Минздраве" Крыма добавили, что погибший при инциденте на аэродроме был гражданским.

Напомним, после взрывов в Крыму Генштаб сообщил, что РФ за сутки потеряла 9 самолетов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг причастность ВСУ к взрывам в Крыму, но предположил, что это могла быть работа партизан.

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, взрыв в Новофедоровке - это был удар украинским вооружением, "пока союзники тянут нам дальнобойные ракеты" либо сработали "украинские партизаны", которые пронесли взрывчатку на объект.

Как писала "Страна", вчера около 15:30 по киевскому времени в районе военной авиабазы россиян в Новофедоровке произошла серия взрывов, которая указывала на детонацию боеприпасов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.