После серии взрывов в Крыму спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США поддерживают усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Борьба продолжается на востоке и юго-западе страны и еще далека от окончания. Мы предупреждали, что это может быть долгая и затяжная война. Мы будем продолжать обеспечение вооружением, чтобы Украина могла противостоять неспровоцированной агрессии России, и это — в центре нашего внимания", - заявила спикер Белого дома.

Так она ответила на вопрос о "серии взрывов на российской авиационной базе в Крыму" и о том, и считают ли США военные объекты в Крыму легитимной целью для Украины в условиях поставок американского оружия для ВСУ.

Напомним, что 9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке под Саками прогремела серия взрывов.

В России не стали обвинять Украину во взрывах в Крыму, заявив, что это было ЧП - пожар при погрузке техники.

Между тем мы писали о трех возможных причинах взрывов в Крыму, среди которых, кроме версии РФ, удар ВСУ и диверсия.