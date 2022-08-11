Российская авиация понесла значительные потери в результате взрывов на территории военного аэродрома "Саки" возле Новофедоровки в оккупированном Крыму. По предварительным данным это наибольшие потери авиации РФ за день со времен Второй мировой войны.



Об этом сообщают в CNN.



"Согласно исследованиям CNN, это может быть самой большой потерей военной авиации Москвы за один день со времен Второй мировой войны", - пишут в издании.



Известно, что, по данным Воздушных сил ВСУ, российские войска потеряли девять своих самолетов после этих взрывов. Какие именно самолеты были уничтожены, в сводке не указывается.

Так, научный сотрудник Азиатского института Гриффита и бывший пилот ВВС Австралии Питер Лейтон исследовал спутниковые снимки Planet Lab, которые зафиксировали авиабазу Саки до и после взрывов. Как утверждается, на снимках, сделанных после происшествия, видны уничтоженные российские самолёты во время взрывов на аэродроме в Крыму. На фото от 10 августа видны обгоревшие останки как минимум семи самолетов в земляных насыпях по данным CNN. В издании предполагают, что уничтоженные военные самолеты могли быть бомбардировщиками Су-24 и многоцелевыми истребителями Су-30.

Питер Лейтон пояснил, что кадры со спутника свидетельствуют о том, что это была преднамеренная атака, а не "несчастный случай". Он также высказал свои предположения о том, что, помимо уничтоженных самолетов, на снимках заметны еще два поврежденных.

"CNN обработали доступное количество данных из открытых источников о потерях военной авиации в советское время. В современной России нет свидетельств о столь значительных потерях от одного инцидента за один день", - подытожили в исследовании.

Ранее мы писали о том, что издание The New York Times утверждает, что удар по авиабазе мог быть нанесен украинской стороной. В то же время Подоляк опроверг причастность ВСУ к взрывам в Крыму, но предположил, что это могла быть работа партизан.



"Конечно, нет. Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Подоляк.

Также "Страна" рассказывала о том, что в Британии не верят в "окурок" на взорвавшемся военном аэродроме в Крыму. Такое заявление делал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Вместе с тем он назвал "маловероятной" версию о том, что эти взрывы могли быть результатом удара подаренными Западом ракетами.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.