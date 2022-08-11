Западные СМИ публикуют спутниковые снимки, где, как утверждается, видны уничтоженные российские самолёты во время взрывов на аэродроме в Крыму.

На фото от 10 августа видны обгоревшие останки как минимум семи самолетов в земляных насыпях, пишет CNN.

Россия пока не подтверждает потерь своей авиации после взрывов на аэродроме в Новофедоровке.

Украина же вчера сообщила об уничтожении девяти российских самолётов, не уточняя, где и как это произошло.

Отметим, что в Британии не верят в "окурок" на взорвавшемся военном аэродроме в Крыму.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.