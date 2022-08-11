Задолженность жителей Одессы по оплате услуг теплоснабжения достигла рекордного показателя – 1,089 миллиарда гривен.

Об этом сообщают в Telegram местные власти.

Власти просят людей оплатить долги до начала отопительного сезона, чтоб избежать возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Ранее мы писали, что Верховная Рада не поддержала во втором чтении законопроект, который запрещает повышать тарифы на газ и тепло во время военного положения и еще полгода после его отмены.

Также "Страна" подробно рассказывала, почему украинцы получают странные платежки и рискуют остаться без субсидий.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.