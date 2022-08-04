Для многих украинцев нынешняя зима может оказаться еще суровее, чем в целом для страны.

Все дело в газе. Мы уже писали, что не так давно "Нафтогаз" стал фактически монополистом на розничном рынке газа, подхватив порядка 10 млн потребителей, которые ранее обслуживались у других поставщиков.

После чего вдруг начались странности - одни украинцы обнаружили, что у них непонятно откуда возникли долги, другим приходится платить за газ по второму кругу, а некоторые из-за газовой путаницы вообще остаются без субсидий.

Более того, с каждым днем ситуация только усугубляется.

По словам заместителя главы профильного парламентского комитета и экс-министра ЖКХ Алексея Кучеренко, ситуация на розничном газовом рынке катастрофическая.

"Миллионы украинцев не имеют договоров, у миллионов появились долги, миллионы лишены субсидий и льгот. Катастрофическое падение платежей, отсутствие средств накануне отопительного сезона могут спровоцировать реальную беду", - отмечает Кучеренко.

На своей странице в Фейсбуке он опубликовал жалобы людей, которые запутались в газовых долгах и не знают, как из них выпутаться.

"С одной стороны людей готовят к сложному отопительному сезону, советуют покупать обогреватели и запасаться дровами, якобы, по объективным причинам - в стране война и в любой момент могут быть перебои с газом. С другой - буквально на ровном месте создаются предпосылки, когда потребители могут остаться в холодных квартирах даже безо всяких ЧП", - добавил эксперт энергорынка Олег Попенко.

Разбирались, что происходит на газовом рынке.

Трудности перевода

В непонятной ситуации с газом сейчас оказались миллионы украинцев. Напомним: не так давно людей фактически в принудительном порядке перевели от их поставщиков газа (в основном это были облгазы) сначала на Поставщика последней надежды, а затем - на "Нафтогаз".

"Передел" потребителей был спровоцирован тем, что НАК не смог договориться с коммерческими поставщиками по условиям отпуска "социального" газа, а продавать газ по 8 гривен, покупая его у "Нафтогаза" намного дороже компании, понятно, не согласились.

В итоге у НАКа появилось порядка 10 млн новых потребителей. А у людей началась путаница с деньгами.

"Проблемы разные. Одни потребители, которые "сидели" на годовых контрактах облгазов, и сделали проплаты наперед, не могут выбить свои деньги или перевести их на "Нафтогаз". То есть, им приходится платить по-новому, и куб газа для них фактически стоит уже не 8 гривен, а 16 (ведь за него приходится платить дважды). В теории шансы выбить средства у облгазов есть, но непонятно, когда это будет, и что на тот момент можно будет купить за эти деньги.

У других потребителей пошли долги уже от "Нафтогаза". Люди не могут зарегистрироваться, передать показания счетчиков. В итоге им насчитывают совершенно заоблачные суммы за газ по среднему потреблению. Скажем, летом приходит платежка как зимой, с учетом работы котла и отопления, а это в разы больше. Причем, так как платежек тоже не рассылают, долги уже могут быть за пару месяцев, и "счетчик" продолжает работать. Но долг в 300 гривен - это уже лишение субсидии. Поэтому в зиму многие украинцы могут зайти с просроченными платежками на тысячи гривен и без субсидий", - говорит Олег Попенко.

Люди сначала кинулись разбираться. А теперь все больше тех, кто просто перестал платить в надежде, что "война все спишет".

"На самом деле ситуация очень опасная. Долги населения уже и так огромные - по газу это порядка 35 млрд гривен. И, если сумма будет расти, из бюджета придется выделять все больше и больше средств, чтобы хоть как-то залатать "дыру" на рынке ЖКХ", - отмечает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Отметим, что самые большие проблемы (и "непонятные" суммы) сейчас у украинцев, которые живут в частных домах, и отапливаются газом. У потребителей, использующих газ только на кухне, долги тоже есть, но, так как потребление газа намного меньше, чем в случае с отоплением, суммы не критические. Речь идет о сотнях гривен, а не о тысячах, как в случае с жителями частного сектора.

Разберем более подробно газовые "ловушки", в которых оказались украинцы.

Тайна оплаченных платежек

У многих украинцев на момент их перевода на ПОН и "Нафтогаз" уже были оплаченные газовые контракты у прежних поставщиков.

Суммы разные - кто-то заплатил на год вперед (некоторые поставщики давали скидку за оплату заранее), кто-то - за несколько месяцев, у кого-то остались суммы переплат с зимы.

Но, как оказалось, теперь выбить эти деньги у прежних поставщиков или перевести их на "Нафтогаз" в счет будущих оплат люди не могут.

НАК выставляет потребителям свои счета - с момента начала фактического обслуживания. А с теми деньгами, что уже оплачены прежним поставщикам наперед, советует "разбираться".

Но бывшие поставщики возвращать средства не спешат. Некоторые компании требуют от людей массу подтверждений, что они действительно платили (при этом данные в электронных кабинетах не являются аргументом, в некоторых случаях они уже уничтожены), другие - обещают вернуть, но как-нибудь потом. А есть поставщики, которые умудряются из переплаты сделать долг - "вспоминают" о старых долгах, обнаруживают "неправильные" показания счетчиков и т.д.

"Я переплатил за два месяца. Вместо того, чтобы облегчить как-то жизнь добросовестным плательщикам, придумали фотокопии, чуть ли не свидетельство о рождении (чтобы подтвердить платежи - Ред). Хотя это можно сделать элементарно просто. Тем более, что все данные есть в электронном виде", - возмущается Владимир Савицкий.

"Киевэнерджи" просто "потерял" данные о счетчике горячей воды, и насчитали мне под 50 тысяч долга", - добавил киевлянин Сергей.

Олег Попенко рассказал нам, что в прошлом году его семья, проживающая в Кременчуге, тоже попала в похожую ситуацию.

"В 2021 году ведь тоже были переводы людей на ПОН, когда прежние поставщики не смогли дальше выполнять своих обязательств. Перевели тогда порядка 600 тысяч клиентов из Полтавской и Житомирской областей. Причем, что интересно, многие люди даже не знали, что у них появился новый поставщик газа, и продолжали платить "бывшему". Моя семья выяснила этот факт лишь после того, как позвонили коллекторы и начали выбивать долги. Причем, суммы были огромные, так как на Поставщике последней надежды стоимость газа на тот момент была намного выше, чем у нашего поставщика (тарифы сравняли только недавно - Ред). Очень долго потом были разборки по деньгам", - говорит Попенко.

Сейчас, по его словам, ситуация сложнее, так как в нее вовлечено намного больше людей.

"Получается, не было коммуникации на уровне "Нафтогаза" и поставщиков газа, от которых шла передача потребителей. Людей на НАК перевели, а разобраться с деньгами забыли. Теперь "Нафтогаз" выставляет свои счета, так как снабжает потребителей газом, а что будет с зависшими у прежних поставщиков суммами - вопрос открытый. Людям приходится или платить НАКу по новой (за газ, который фактически уже оплачен, но другой компании), или накапливать долги", - говорит Попенко.

В облгазах официально ситуацию с деньгами потребителей не комментируют. Но "не для прессы" в одной из компаний-поставщиков нам пояснили: "У нас счета "пустые". "Нафтогаз" потребовал полностью рассчитаться за поставленный газ, а так как часть потребителей накопили долги, закрыть всю сумму мы смогли лишь за счет "лишних" денег от отдельных клиентов (те самые переплаты). Забрать сразу всю базу клиентов - с их долгами и переплатами НАК не согласился, компании это, понятно, невыгодно. Теперь нам попросту не из чего возвращать людям их переплаты. Рассчитаться сможем разве что когда соберем средства от должников. Но когда это будет - неясно, люди платить по старым платежкам не спешат", - говорят в одной из газовых компаний.

"Не была проведена сверка по долгам и переплатам между поставщиками и НАКом. Работа масштабная, с учетом миллионов клиентов, но на 2-3 недели это можно было сделать. Теперь людям придется платить по второму кругу и параллельно выбивать долги у прежних поставщиков. Другого варианта нет, так как если платить не будут, у них пойдут долги уже по "Нафтогазу". Ситуацию может изменить разве что решение на уровне НАКа или властей - как централизовано решить эту проблему. Но пока никаких наработок на эту тему нет", - говорит Корольчук.

Включили счётчик

Еще одна проблема - "свежие" газовые долги, то есть, те, которые людям насчитывает уже "Нафтогаз".

Многие люди из новых клиентов НАКа до сих пор не могут зарегистрироваться в электронных кабинетах, передать показания счетчика и получить счет за газ.

"Ранее "Нафтогаз" подхватил категорию продвинутых клиентов. У них все онлайн, на потребителей без смартфонов в компании, судя по всему, не рассчитывали. Но в 10 миллионной армии новых клиентов таких оказалось немало. Поэтому с обслуживание начались трудности", - говорит Корольчук.

На Фейсбук - странице "Нафтогаза" - масса жалоб от тех, кто не может выбить у нового поставщика платежку.

"Мы пожилые люди, нам сложно разобраться, и я лично прошу присылать счета и предупреждать, где эти квитанции искать", - пишет Ольга Гогулинская.

На что в "Нафтогазе" отвечают, что бумажные квитанции тоже рассылают "Укрпочтой" после 20 числа каждого месяца. Но многие потребители заявляют, что таких квитанций не получают.

А те, кто платежку все же получил, не всегда может ее оплатить.

"Сегодня была в Ощадбанке, хотела оплатить квитанцию в кассе. И не оплатила. Сказали, что вы договор не заключили", - сетует Наталия Логачева.

Украинцы также жалуются на плохую работу электронных кабинетов - они часто "зависают", не работают и т.д

"Чтобы оплатить, вставала ночью, так как днем невозможно зайти в кабинет, выдают "ошибки", - пишет Светлана Криштафович.

В НАКе все жалобы исправно принимают, и обещают разбираться с каждым конкретным случаем. Но предупреждают: "поверим информацию и дадим ответ в порядке очереди".

А так как очереди уже огромные, ждать реакции поставщика можно долго.

Операторы сервисной службы НАКа советуют людям платить "даже без квитанций". Чтобы "не собирались долги". Многие так и делают. Но все равно попадают в ловушку.

"Человек потребил 100 кубов, пошел в кассу и заплатил за этот объем. Но так как электронные кабинеты работают со сбоями, не всегда можно передать показания счетчика. А значит вам будут насчитывать по среднему, а это может быть и 200 и 300 кубов и больше. То есть, все равно накапливаются долги", - отмечает Корольчук.

Эксперты говорят, что НАКу, чтобы обслуживать такое огромное число клиентов. Нужно дополнительно набирать 10-15 тысяч специалистов и открывать региональные отделения. Что, понятно, требует немалого финансирования. Пойдет ли на это госкомпания, которая уже и так в техническом дефолте и сидит на бюджетном финансировании - вопрос открытый.

Могут ли забрать субсидию за "странные" долги

Между тем, украинцы из-за путаницы с газовыми платежками массово рискуют остаться без субсидий на зиму.

"Уже есть проблемы со льготниками, по которым нужно подавать реестры в соцслужбу. Льготников у нас даже больше, чем субсидиантов (инвалиды, чернобыльцы, многодетные семьи и др. - Ред.), и по ним подача данных идет ежемесячно - до 25 числа, чтобы были начисления на следующий месяц. Так как нет четкой сверки по объемам потребления и оплатам, у людей появляются "хвосты" по 30-50 гривен. Суммы небольшие, но они реально блокируют начисление льгот", - говорит нам представитель одной из газовых компаний- поставщиков, которая ранее обслуживала розничных клиентов. "Мы сейчас не субъекты этих отношений, но по старой памяти наблюдаем за процессом, и видим, что с подачей реестров по льготникам пока идет сбой", - добавили в компании.

"В этом хаосе нужно срочно разбираться. Иначе мы войдем в зиму с еще большими долгами, и отопительный сезон сорвется уже даже не из-за войны, а из-за кризиса неплатежей", - говорит Попенко.

Эксперты говорят, что в такой ситуации люди покупают обогреватели и выкладывают в домах дровяные печки даже не потому, что боятся перебоев с газом, а потому, что слетают с субсидий и за него попросту нечем будет платить.

При этом, отметим, в войну власти обещают людям не отключать коммунальные услуги, а любые спорные ситуации решать в пользу потребителей. Но при этом норма о лишении субсидий за долги по-прежнему остается действующей. О рисках остаться без субсидий и льгот для миллионов украинцев говорит и Кучеренко. "Плюс непонятно, что будет с долгами дальше. Даже если газ вам не отключат, космические платежки когда-то все равно придется оплачивать", - подытожил Корольчук.

В целом, как говорят юристы, по "непонятным" долгам стратегия следующая - человек должен все оплатить, а уже затем подавать в суд на поставщиков, которые "нарисовали" платежки, и требовать компенсаций. Но много ли украинцев пойдет по этой схеме, с учетом того, что в стране война, а у многих нет денег даже на текущие потребности, не говоря уже об оплате "странных" платежек, - вопрос открытый.