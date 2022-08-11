"Укртранснафта" возобновила транспортировку российской нефти в направлении Венгрии и Словакии
"Укртранснафта" возобновила транспортировку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии.
Об этом говорится в заявлении "Нафтогаза" на сайте компании.
Ранее "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти по украинскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" в связи с неуплатой российской "Транснефтью" авансового платежа за транспортировку нефти.
Но 10 августа она получила платеж за услуги по транспортировке от венгерской нефтяной компании MOL и в 16.30 по киевскому времени, после поступления средств на счет, возобновила транспортировку нефти по украинскому участку нефтепровода, говорится в заявлении.
При этом "Укртранснафта" пока не располагает информацией об оплате транзита от Чехии.
"Укртранснафта" не получила официальное письмо от "Транснефти" о том, что за транзит в Чехию оплатит компания Mero, управляющая участком нефтепровода "Дружба" в этой стране", – заявил "Нафтогаз".
Ранее мы писали о заявлении Украины о том, что перекрытие "Дружбы" может стать рычагом влияния на Венгрию.
Также "Страна" сообщала, что Украина договорилась с Венгрией о реверсных поставках дизеля. Речь идет о 35 тысячах дизельного топлива в месяц. Оно пойдет реверсом по продуктопроводу "Самара-Западное направление".