В минувший четверг, 4 августа, "Укртранснафта" остановила прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Об этом сообщает российская компания Транснефть.

"РИА Новости" со ссылкой на "Транснефть" сообщают, что причина остановки транзита нефти РФ - "невозможность для "Транснефти" оплатить услуги из-за санкций ЕС".

Телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что санкции ЕС предусматривают эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России за исключением тех, которые поступают по трубопроводу.

"Теперь, получается, трубопровод тоже перекрыт. Вопрос - надолго ли. И если надолго, то как отреагируют европейцы", - говорится в сообщении паблика.

Напомним, в Венгрии дали гарантии, что при проблемах с трубопроводом "Дружба" нефть из РФ будет поступать морем.

Ранее Bloomberg писал, что Евросоюз может отказаться только от морской нефти из РФ, но перезапустить трубопровод "Дружба". Однако в Украине заявляли о том, что перекрытие "Дружбы" может стать рычагом влияния на Венгрию.

Тем временем война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.