"Укртранснафта" подписала с венгерской компанией Mol контракт о поставках в Украину 35 тысяч тонн дизельного топлива в месяц. Оно пойдет реверсом по продуктопроводу "Самара-Западное направление".

Об этом пишет "РБК Украина" со ссылкой на источники.

По данным СМИ, контракт был подписан в конце прошлой недели, и публично об этом будет заявлено на днях.

Стороны договорились о технической возможности перекачки до 35 тысяч тонн дизеля в месяц.

Напомним, что Венгрия долгое время блокировала нефтяное эмбарго против России и, в конце концов, выбила себе право и дальше получать дешёвую российскую нефть по трубопроводу.

Как видим, часть ее пойдёт на изготовление дизельного топлива для нужд Украины.

Также отметим, что недавно был уволен директор "Укртранснафты", из-за того что не смог обеспечить реверс нефтепродуктов из Венгрии.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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