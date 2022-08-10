Венгерская нефетегазовая компания MOL заплатила за транзит российской нефти через Украину по "Дружбе" и теперь ожидает возобновления поставок в ближайшие дни.

Об этом заявили в самой компании, сообщает Reuters.

Ранее MOL озвучивала намерения заплатить за транзит российской нефти через Украину.

Напомним, "Укртранснафта" остановила прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. В компании сообщили, что не смогли оплатить услуги украинского транзита из-за европейских санкций.

По информации MOL, транзит остановился на несколько дней из-за "технических проблем банков" во время уплаты российской стороной транзитного сбора.

Ранее мы писали, что Украина договорилась с Венгрией о реверсных поставках дизеля. Речь идет о 35 тысячах дизельного топлива в месяц. Оно пойдет реверсом по продуктопроводу "Самара-Западное направление".

Также мы писали, что весной "Укртранснафта" приостанавливала транзит российской нефти в страны Евросоюза по нефтепроводу "Дружба" после сообщения венгерской нефтегазовой компании MOL о технических проблемах.