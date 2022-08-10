Венгерская компания MOL заплатила за транзит российской нефти через Украину и теперь ждет поставок
Венгерская нефетегазовая компания MOL заплатила за транзит российской нефти через Украину по "Дружбе" и теперь ожидает возобновления поставок в ближайшие дни.
Об этом заявили в самой компании, сообщает Reuters.
Ранее MOL озвучивала намерения заплатить за транзит российской нефти через Украину.
Напомним, "Укртранснафта" остановила прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. В компании сообщили, что не смогли оплатить услуги украинского транзита из-за европейских санкций.
По информации MOL, транзит остановился на несколько дней из-за "технических проблем банков" во время уплаты российской стороной транзитного сбора.
Ранее мы писали, что Украина договорилась с Венгрией о реверсных поставках дизеля. Речь идет о 35 тысячах дизельного топлива в месяц. Оно пойдет реверсом по продуктопроводу "Самара-Западное направление".
Также мы писали, что весной "Укртранснафта" приостанавливала транзит российской нефти в страны Евросоюза по нефтепроводу "Дружба" после сообщения венгерской нефтегазовой компании MOL о технических проблемах.