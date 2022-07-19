Венгрия согласилась пропускать через свою территорию всю помощь для Украины, включая военную.

Такое заявление сделал министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр на встрече с мэром Львова Садовым, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Сама Венгрия не будет поставлять свое оружие – это наша стратегическая позиция. Однако третьи страны могут пользоваться нашей территорией", – сказал Мадяр.

Ранее Венгрия отказалась участвовать в поставках западного оружия Украине, чтобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров на Закарпатье. Глава МИД Венгрии заявил, что отказ участвовать в поставках сделал венгерско-украинскую часть границы самой безопасной, "поэтому Международный Красный крест осуществляет свою логистику из Венгрии".

Напомним, война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.