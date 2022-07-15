Венгрия подготовила "сценарии военной чрезвычайной ситуации", при которых может возникнуть потребность защищать закарпатских венгров.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос о возможности ввода венгерских войск в Украину.

"В наших интересах, чтобы на востоке как можно скорее установился мир, потому что тогда мы сможем избежать опасных сценариев, подготовленных для того, чтобы спасти и защитить 150 000 живущих в Закарпатье венгров", - заявил он.

"То есть некий военный сценарий "защиты закарпатских венгров" Будапештом уже подготовлен", - комментирует новость Телеграм-канала "Политика Страны".

Ранее министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровнички заявил, что поручил усилить боеготовность армии и провести интенсивные учения в разных частях страны в связи с продолжающейся войной в Украине и наплывом мигрантов с юга.

Тем временем война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.