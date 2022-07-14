Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровнички заявил, что поручил усилить боеготовность армии и провести интенсивные учения в разных частях страны в связи с продолжающейся войной в Украине и наплывом мигрантов с юга.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"...В целях защиты нашего спокойствия сегодня поручил командующему обороной подготовиться к повышенной боевой готовности", - заявил он.

Это значит, что в ближайшие недели и месяцы военнослужащие Венгрии будут тренироваться более интенсивно в составе более крупных подразделений. Министр заявил, что подготовка ускоряется, призывается все больше резервистов.

Напомним, ранее в Венгрии заявили, что Европейскому Союзу следует прекратить расширять санкции против России из-за войны, вместо этого работать над переговорами о перемирии.

Вместе с тем, сообщалось, что Венгрия отказалась от участия в поставках западного оружия Украине, чтобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров на Закарпатье.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

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