В Венгрии из-за войны в Украине поручили усилить боеготовность армии и провести интенсивные учения
Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровнички заявил, что поручил усилить боеготовность армии и провести интенсивные учения в разных частях страны в связи с продолжающейся войной в Украине и наплывом мигрантов с юга.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"...В целях защиты нашего спокойствия сегодня поручил командующему обороной подготовиться к повышенной боевой готовности", - заявил он.
Это значит, что в ближайшие недели и месяцы военнослужащие Венгрии будут тренироваться более интенсивно в составе более крупных подразделений. Министр заявил, что подготовка ускоряется, призывается все больше резервистов.
Напомним, ранее в Венгрии заявили, что Европейскому Союзу следует прекратить расширять санкции против России из-за войны, вместо этого работать над переговорами о перемирии.
Вместе с тем, сообщалось, что Венгрия отказалась от участия в поставках западного оружия Украине, чтобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров на Закарпатье.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.
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