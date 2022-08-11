Украина ожидает прибытия корабля, который доставит 23 тысячи тонн зерна в Эфиопию.

Об этом сообщил в Twitter министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Украина готова к прибытию судна BRAVE COMMANDER, которое ожидается завтра. Благодаря Черноморской инициативе мы готовы отгрузить более 23 000 тонн зерна и экспортировать его в Эфиопию", – написал он.

"Черноморская инициатива" действует уже вторую неделю, но это будет первое судно, которое отвезет зерно в Африку.

Ранее главным аргументом для необходимости разблокирования экспорта зерна называлась угроза голода в Африке, но до сих пор ни одно судно туда зерно не доставило.

"Страна" сообщала, что в пятницу, 5 августа, из украинских портов вышли три сухогруза с зерном. Сухогрузы Navi Star, Rojen и Polarnet везут 57 тысяч тонн кукурузы в Турцию, Великобританию и Ирландию.

Также мы писали, что Украина может начать экспортировать пшеницу нового урожая через порты уже в сентябре.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.