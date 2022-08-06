Украина может приступить к экспорту пшеницы нового урожая через порты в сентябре. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, сообщает Reuters.

"Украина может начать экспортировать пшеницу урожая этого года из своих морских портов в сентябре в рамках исторического соглашения, заключенного при посредничестве Турции и ООН", - цитирует издание слова Высоцкого.

Украина надеется через несколько месяцев увеличить отгрузку зерна по маршруту до 3-3,5 млн тонн в месяц с 1 млн тонн, ожидаемых в августе, сообщил Тарас Высоцкий. По словам чиновника, такие объемы позволят Украине получить достаточное количество средств, чтобы ей не пришлось сокращать свои посевные планы.

Напомним, в Минагрополитики спрогнозировали более миллиарда долларов в месяц от экспорта украинского зерна через порты.

Как писала "Страна", 22 июля было заключено соглашение об экспорте зерна из Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

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