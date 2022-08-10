Ни в одной партии зерна из Украины не было обнаружено нелегальной контрабанды.

Об этом сообщил временный координатор ООН в Объединенном координационном центре (СКЦ) Черноморской инициативы Фредерик Кенни, пишет CNN.

Издание пишет, что Кенни похвалил участников зерновой сделки за сотрудничество.

По его словам, Украина, Россия, Турция и ООН "успешно поддерживают 120-дневное соглашение".

Кенни сообщил, что сегодня наблюдалось наибольшее количество отгрузок.

Также он рассказал, что получил много телефонных звонков от потенциальных грузоотправителей, заинтересованных в участии в программе экспорта зерна.

Ранее мы писали, что после разблокировки портов экспорт зерна из Украины превысит довоенные показатели. До войны экспорт в среднем составлял 4,2 млн тонн в месяц. В июне, когда трафик пошел через Дунай, удалось достичь темпов в 2,5 млн тонн в месяц. А теперь, после разблокировки экспорта, ожидается показатель в 5 миллионов тонн в месяц.

Отметим, что накануне, по данным Reuters, Украина и Россия договорились не нападать на торговые суда и порты в рамках соглашения по зерну.

Также недавно в Украине заявили о возможности заключения соглашения по поставкам металлов по образцу зерновой сделки.