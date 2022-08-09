Экспорт зерна из Украины после разблокировки портов превысит довоенные показатели - The Economist
После разблокировки портов экспорт зерна из Украины превысит довоенные показатели.
Такие данные публикует The Economist.
До войны экспорт в среднем составлял 4,2 млн тонн в месяц. В июне, когда трафик пошел через Дунай, удалось достичь темпов в 2,5 млн тонн в месяц.
А теперь, после разблокировки экспорта, ожидается показатель в 5 миллионов тонн в месяц.
Отметим, что накануне, по данным Reuters, Украина и Россия договорились не нападать на торговые суда и порты в рамках соглашения по зерну.
Также недавно в Украине заявили о возможности заключения соглашения по поставкам металлов по образцу зерновой сделки.
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