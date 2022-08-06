Президент Турции Реджеп Эрдоган после вчерашних четырехчасовых переговоров с российским коллегой президентом РФ Владимиром Путиным заявил о намерении троекратно увеличить товарооборот между странами.

Об этом пишут российские СМИ.

По его словам, Москва и Анкара хотят довести свой товарооборот до 100 миллиардов долларов, тогда как за прошлый год он составил 33 миллиарда.

Также по словам Эрдогана, намечены "серьезные подвижки" для использования в Турции российских карт "Мир".

Напомним, по данным The Washington Post, Путин в Сочи попросил Эрдогана помочь с обходом западных санкций.

Также мы писали, что Эрдоган предложил Путину провести в Турции встречу с Зеленским.

Тем временем война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.