Урожай пшеницы в Украине может сократиться до 20 миллионов тонн, но это - еще не самая серьезная проблема для сельского хозяйства страны в этом году.

"Самый большой вызов для нас – доставить пшеницу на международные рынки", – сказал заместитель министра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в интервью Funke Mediengruppe.

"Мы должны ежемесячно экспортировать шесть миллионов тонн зерна. По альтернативным путям возможно было вывезти только два миллиона", – отметил заместитель министра.

При этом из-за войны повысились издержки на логистику, в то время как цены на продукцию, несмотря на повышение мировых цен, упали.

Благодаря зерновому соглашению, подписанному при посредничестве Турции, Высоцкий "настроен оптимистичнее, чем ещё в марте".

"С его помощью Украина могла бы повысить экспорт через порты на несколько миллионов тонн и тем самым освободить заполненные зернохранилища".

Высоцкий обратил также внимание на проблему заминированных полей. По его словам, не менее 20 фермеров были убиты во время работы, натыкаясь на мины.

Ранее мы писали, что Украина ограничит отгрузку зерна до трех судов в день на ближайшие две недели в связи с вопросами безопасности. После проверки безопасных маршрутов в так называемом тестовом режиме экспорт зерна может достичь трех миллионов тонн в месяц примерно через четыре-шесть недель.

Также "Страна" сообщала, что в Минагрополитики спрогнозировали более миллиарда долларов в месяц от экспорта украинского зерна через порты.

Тем временем еще четыре судна с зерном вышли из Украины в рамках "зерновой сделки". Речь идет о четырех суднах - MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY и RIVA WIND. Они перевозят почти 170 тысяч тонн агропродукции. Они следуют в порты Китая, Италии и Турции.