В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 11 августа, в которой говорится, что на Бахмутском направлении было остановлено наступление российских войск.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

На Краматорском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районах Григорьевки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. На Бахмутском направлении войска РФ пытались прорвать оборону и продвинуться в направлениях Яковлевки, Бахмутского, Зайцево, Вершины и Дачи. Везде были остановлены. В окрестностях Донецка россияне пытались наступать в направлениях Марьинки и Песок, но успеха не имели. ВСУ остановили попытку наступления в направлении Павловки (к юго-востоку от Запорожья).

Ранее мы писали, что около 13 тысяч белорусских действующих и бывших военных готовы принимать участие в войне России против Украины. Такие данные привел заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Также "Страна" сообщала, что высокопоставленный украинский военный в интервью журналистам озвучил информацию, которая, по отдельным признакам, раскрывает стратегические планы ВСУ.