Министр обороны Алексей Резников уточнил свое заявление о том, что Украину защищают более миллиона человек. По его словам, в это число входят не только солдаты, но и врачи, связисты и киберспециалисты, пограничники, Нацполиция и спецподразделения.

Об этом он сказал в интервью УП.

При этом Резников заявил, что на стороне противника воюют 111-115 батальонно-тактических групп, это примерно 137 тысяч военных.

По его словам, российская группировка превосходит украинскую в 10-15 раз по числу орудий, танков, самолетов, артиллерии, ракет, систем залпового огня и снарядов.

Напомним, недавно Генштаб публиковал данные, что Россия потеряла уже более 42 тысяч военных в Украине.

А советник главы ОПУ Михаил Подоляк говорил, что ежедневные потери ВСУ уменьшились в три раза.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.