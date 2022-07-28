Российская Федерация потеряла убитыми или ранеными в войне против Украины более 75 000 человек.

Об этом сообщила CNN конгрессвумен Элисса Слоткин из комитета по обороне.

"Нас проинформировали, что более 75 000 русских либо убиты, либо ранены", - сказала она.

Ранее в ЦРУ заявили, что с российской стороны погибло 15 000 человек. Украина утверждает, что их более 40 тысяч. Официальной информации от властей России о числе погибших и раненых нет.

Также конгрессвумен сообщила, что отправку в Украину дальнобойных ракет ATACMS для HIMARS (бьют на 300 километров) поддерживают и демократы, и республиканцы. Отметим, что в Белом доме придерживаются другого мнения и не готовы передавать Киеву такие дальнобойные HIMARS.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.