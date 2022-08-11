Когда в Минобороны Украины говорят, что "горячая фаза" войны в Украине завершится до зимы, это не означает, что в этот срок украинские военные "встанут и уйдут из окопов".

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью "Украинской правде", комментируя вероятность завершения "горячей фазы" войны до зимы.

"Смотрите, горячая фаза ведь не значит, что мы уходим из окопов. Горячая фаза это, условно говоря, мы с вами в мае понесли самые большие потери. Сейчас это кратно меньше, потому что нам удалось благодаря новому оружию постепенно наносить точечные поражения по составам, пунктам управления, по командованию. И их наступление остановилось, продвижение идет довольно медленно. Но это тоже – кровью и жизнью наших ребят. Поэтому, когда я говорю о горячей фазе, это не значит, что завершится полевая, скажем так, окопная история", - сказал он.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский заявил, что "война должна быть завершена освобождением Крыма".

А госсекретарь Энтони Блинкен спрогнозировал окончание войны в Украине дипломатическим путем.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.