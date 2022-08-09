Лидер "Общества Центральной Азии узбеков Пермского края" Джахонгир Джалолов предложил создать узбекский добровольческий батальон имени Тамерлана для участия в войне в Украине на стороне России.

Видео с его выступлением опубликовал местный телеканал Vetta.

"Наши дети посещают детские садики, учатся в школах и университетах. Мы живем и работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем. Предлагаю сформировать добровольческий батальон и назвать его великим именем Амир Тимур (Тамерлан)", – заявил Джалолов.

Он добавил, что "добровольцы есть, их множество, более чем десятки". Точное количество председатель общества не назвал.

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