Минобороны Грузии могло передать РФ данные о грузинских добровольцах в Украине. Об этом сообщил грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари".

В сюжете "Мтавари" утверждается, что личные дела грузинских военных попали в руки так называемой "народной прокуратуры ЛНР", публиковавшей их фото якобы с бывшей тренировочной базы украинских военных под Лисичанском.

После выхода сюжета грузинская оппозиция сразу раскритиковала власти, обвинив ее в "измене и коллаборационизме", а также заявив о российском влиянии в министерстве обороны Грузии.

Представители грузинских властей эти заявления не комментировали.

Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал грузинских добровольцев, отправившихся в Украину воевать против России, "нанятыми волонтерами".

Как писала "Страна", экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что после Украины РФ нападет на Молдову, Казахстан и Грузию.

Также мы писали, что Украина обвинила Грузию в оказании России помощи для обхода санкций.

Это произошло после того, как Грузия заявила, что не будет вводить санкции против России, "чтобы избежать войны".

Тем временем война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.