Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что после Украины Россия пойдет в атаку на Молдову, Казахстан и Грузию.

Об этом он заявил в интервью BBC.

По его мнению, наибольшая опасность угрожает не Литве или Польше, а постсоветским республикам вне НАТО.

"Уже привычными стали намеки на Молдову и Северный Казахстан, теперь в таком контексте упоминается и Грузия. Ведь Россия нападает только на тех, кто слабее нее в разы, а еще лучше - слабее на порядок", - сказал он.

Кучма также заявил, что бросать прямой вызов НАТО - "это, как мне кажется, не про Россию".

По его мнению, если Украина устоит, то дальнейших атак России на другие постсоветские страны не произойдет.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Польши опасается имперских планов Путина и призывает страны Центральной Европы усилить оборону.

Также писали, что, по мнению Генсека НАТО, Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

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