Если Украина не устоит перед имперскими планами президента РФ Владимира Путина, Польше и странам Балтии грозит дальнейшее расширение сферы влияния России в Центральной Европе.

Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Великороссийские идеи о подчинении других народов – это не просто идеи президента России Владимира Путина, ими пронизана большая часть российского общества. Тамошние журналисты говорят о России, простирающейся до польского города Калиш", – также сказал он.

По мнению Дуды, благодаря Украине, эта угроза теперь сдерживается.

"Но я думаю, что, к сожалению, в будущем эта опасность будет обостряться. Единственное, что всем нам остается, это усилить свою оборонную безопасность от России", - заявил президент Польши.

Ранее мы писали, что Польша отправила Украине большую часть своего оружия суммарно на 2 млрд долларов.

Также "Страна" сообщала, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Владимира Путина "наследником УПА".

Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 158-го дня войны. Беларусь продлила проверку боевой готовности своей армии для сковывания украинских сил на границе. Генштаб сообщил, что противник перебрасывает силы из-под Славянска на Запорожье. В ходе ракетной атаки на Николаев погиб один из богатейших людей Украины – основатель агропромышленной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Россияне заявили, что в Севастополе самодельный дрон сбросил взрывное устройство на штаб-квартиру Черноморского флота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.