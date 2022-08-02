Президент Польши опасается имперских планов Путина и призывает страны Центральной Европы усилить оборону
Если Украина не устоит перед имперскими планами президента РФ Владимира Путина, Польше и странам Балтии грозит дальнейшее расширение сферы влияния России в Центральной Европе.
Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Великороссийские идеи о подчинении других народов – это не просто идеи президента России Владимира Путина, ими пронизана большая часть российского общества. Тамошние журналисты говорят о России, простирающейся до польского города Калиш", – также сказал он.
По мнению Дуды, благодаря Украине, эта угроза теперь сдерживается.
"Но я думаю, что, к сожалению, в будущем эта опасность будет обостряться. Единственное, что всем нам остается, это усилить свою оборонную безопасность от России", - заявил президент Польши.
Ранее мы писали, что Польша отправила Украине большую часть своего оружия суммарно на 2 млрд долларов.
Также "Страна" сообщала, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Владимира Путина "наследником УПА".
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