Охрану экс-президента Польши Леха Валенса усилили из-за угроз из России после того, как Валенса предложил уменьшить население РФ до 50 миллионов человек.

Об этом сообщает фотокорреспондент, который видел бывшего президента перед церковью и фотографировал его, пишет "Супер Экспресс".

Политика сопровождало больше охраны, чем обычно. Ранее у него был только водитель и один телохранитель, а теперь их двое.

Издание отмечает, что в РФ журналисты государственного телеканала "Россия-1" даже предложили пять миллионов долларов за голову Валенсы.

После этого сын Валенсы обратился с призывом усилить охрану отца.

Как сообщает фотокорреспондент, меры безопасности в отношении Леха Валенсы явно усилены. Когда он пошел в церковь в воскресенье, в храме его ждал охранник, который охранял территорию, а второй в это время следил за происходящим на улице.

Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил ввести санкции против членов правящей польской партии и 8 миллионов ее избирателей. Таким образом он отреагировал на идею премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого наложить санкции на всех членов российской провластной партии "Единая Россия".