Польша заявила, что хочет создать самые крупные сухопутные войска в Евросоюзе. Об этом заявил министр обороны Мариуш Блащак, сообщает издание Sieci.

"Среди европейских стран НАТО у нас будут сильнейшие сухопутные войска. Мы находимся на линии фронта, у нас есть граница с Россией и на севере, и фактически в военном плане, со стороны Беларуси", - сказал Блащак.

Отметим, что Польша - не первая, кто хочет побороться за военное первенство Европы.

Ранее такие намерения высказывал канцлер Германии Олаф Шольц.

"Германия скоро будет иметь самую большую конвенциональную армию в Европе в рамках НАТО", - заявил глава правительства ФРГ в конце мая.

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

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