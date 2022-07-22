Вступили в силу новые правила ввоза домашних животных из Украины в Польшу. Что изменилось
В "Укрзализныце" рассказали о новых временных правилах перевозки домашних животных из Украины в Польшу.
Об этом компания пишет в Telegram.
Теперь пересечение границы с домашними животными возможно только при следующих условиях:
- животное имеет имплантированный микрочип;
- животное вакцинировано от бешенства (вакцинация должна быть актуальной и проведенной не ранее установления микрочипа);
- имеет действующий ветеринарный паспорт европейского образца. Паспорт выдается государственными ветеринарными учреждениями и подтверждает установку микрочипа и проведение вакцинации.
"Просим пассажиров учесть эти изменения при планировании путешествий и заранее обезопасить своих котиков, собачек, хорьков и других домашних животных от лишних вопросов при пересечении границы с Польшей", - добавили в "Укрзализныце".
Ранее мы писали, что в Украине предлагают запретить разведение домашних животных на период войны и в течение 5 лет после нее.
Также "Страна" рассказывала, как в Буче оккупанты похитили домашнего кота по кличке Макс и вывезли в Беларусь. Кот проехал больше 300 км от дома и под Гомелем сбежал и прибился к местным. Там волонтеры сделали Максу новый ветпаспорт, чип и передали его через Польшу к семье в Чехию.