В "Укрзализныце" рассказали о новых временных правилах перевозки домашних животных из Украины в Польшу.

Об этом компания пишет в Telegram.

Теперь пересечение границы с домашними животными возможно только при следующих условиях:

животное имеет имплантированный микрочип;

животное вакцинировано от бешенства (вакцинация должна быть актуальной и проведенной не ранее установления микрочипа);

имеет действующий ветеринарный паспорт европейского образца. Паспорт выдается государственными ветеринарными учреждениями и подтверждает установку микрочипа и проведение вакцинации.

"Просим пассажиров учесть эти изменения при планировании путешествий и заранее обезопасить своих котиков, собачек, хорьков и других домашних животных от лишних вопросов при пересечении границы с Польшей", - добавили в "Укрзализныце".

Ранее мы писали, что в Украине предлагают запретить разведение домашних животных на период войны и в течение 5 лет после нее.

Также "Страна" рассказывала, как в Буче оккупанты похитили домашнего кота по кличке Макс и вывезли в Беларусь. Кот проехал больше 300 км от дома и под Гомелем сбежал и прибился к местным. Там волонтеры сделали Максу новый ветпаспорт, чип и передали его через Польшу к семье в Чехию.