В связи с подтвержденными случаями бешенства у животных в Украине стало больше вопросов на тему вакцинации от бешенства.

В Минздраве объяснили, когда и как следует делать прививки своим четвероногим друзьям.

Как рассказал Федор Лапий, детский врач-инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, если животное выглядит здоровым, у него есть прививка от бешенства, а у его хозяина – возможность наблюдать за ним до 10 дней, прививки можно не делать.

Однако если животное выглядит болезненно или есть сомнения, необходимо как можно скорее обратиться к медикам, чтобы получить прививку и иммуноглобулин.

Если вы начали вакцинацию, а животное, за которым вы наблюдаете, пережило 10 дней после укуса, вы можете прекратить вакцинацию.

В Минздраве напоминают, что лекарства против бешенства не существует, у болезни 100% летальность, а единственный шанс предупредить болезнь после укуса инфицированного животного – экстренно вакцинироваться и ввести иммуноглобулин против бешенства.

Решение о необходимости иммунопрофилактики принимает врач.

Ранее в Минздраве также напомнили украинским военным о необходимости сделать ревакцинацию от дифтерии и столбняка. Прививку нужно делать раз в 10 лет.

Кроме того, медики напомнили переселенным украинцам о важности вовремя вакцинировать детей и взрослых от инфекционных болезней согласно Календарю профилактических прививок.