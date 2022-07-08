В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали о том, как бороться с бессонницей и наладить режим сна.

Об этом ЦОЗ пишет в Facebook.

Бессонница – это проблема с засыпанием, продолжительностью сна (вы можете просыпаться несколько раз за ночь), или проблема со слишком ранним пробуждением (вы просыпаетесь слишком рано перед будильником и уже не можете заснуть).

Медики дали несколько советов, которые помогут справиться с проблемой бессонницы в течение нескольких дней:

Попытайтесь не читать/смотреть новостей или избегайте соцсетей хотя бы за час до сна.

Проветрите спальню. Это снизит температуру в помещении и поможет вам заснуть.

Начните подготовку ко сну как минимум за час до желаемого времени засыпания.

Проверьте свои лекарства, чтобы узнать, могут ли они способствовать бессоннице.

Как же подготовиться ко сну? В ЦОЗ рекомендуют сделать следующее:

По возможности примите теплый душ перед сном.

Сделайте короткие дыхательные упражнения (их еще называют дыхательные медитации) непосредственно перед сном. Одна из самых эффективных дыхательных медитаций называется "дыхание 4-7-8": закройте глаза, дышите носом, вдыхайте в течение 4 секунд, задержите дыхание на 7 секунд, а затем медленно выдохните в течение 8 секунд. Затем повторите это снова и снова, в течение 4 или 5 минут. Это активирует вашу парасимпатическую нервную систему, поможет вам расслабиться и уснуть.

Сделайте свою спальню удобной для сна и не используйте ее для работы.

Создайте обряд, расслабляющий перед сном, например, примите теплую ванну, почитайте или послушайте спокойную музыку.

Следите за тем, чтобы время сна и пробуждения был одинаковый изо дня в день, в выходные так же.

Чего следует избегать перед отходом ко сну? Необходимо исключить такие действия:

Физические упражнения за 3 часа до сна.

Употребление острой и сладкой пищи, а также трудноперевариваемой пищи за 3 часа до сна.

Алкоголь и курение.

Употребление кофеина за 4, а лучше – за 6 часов до сна. Кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, шоколаде и шоколадных тортах.

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