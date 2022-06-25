Украина будет контролировать количество бездомных животных гуманными методами, по европейским практикам. То есть животных будут отлавливать, лечить и передавать зоозащитникам.

Как сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, соответствующее постановление принял Кабмин 24 июня.

Местные власти в разных областях должны разработать собственные программы регулирования численности бездомных животных, руководствуясь законодательством о защите животных от жестокого обращения.

Принятый Кабмином документ определяет:

мероприятия по отлову и биостерилизации бездомных животных;

перечень лиц, учреждений и организаций, которые могут предоставлять такие услуги;

средства отлова и порядок обращения с бездомными животными.

Профильный министр Руслан Стрелец отметил, что еще до полномасштабной войны Украина начала внедрять европейские стандарты по защите животных от жестокого обращения, и в дальнейшем будет придерживаться этого пути.

"С наступлением войны, к сожалению, количество бездомных животных в нашей стране значительно возросло. Поэтому этот вопрос нужно решать цивилизованным путем", – добавил он.

Ранее мы также писали, что на сайте президента Украины зарегистрирована петиция о запрете разведения домашних животных на период военного времени и в течение 5 лет после его окончания. Автор петиции предлагает ввести штрафы от 8 500 до 68 000 гривен за нарушение этого порядка.

Также "Страна" сообщала, что в Украине отменили упрощенный режим вывоза домашних животных в страны Европейского Союза, который был введен после вторжения РФ.