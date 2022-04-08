Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили, которого Россия хочет привлечь к уголовной ответственности "в связи с нарушениями правил ведения войны", заявил, что не призывал убивать пленных.

Комментируя в интервью Грузинской службе "Радио Свобода" свое высказывание о том, что бойцы "Грузинского легиона" не будут брать в плен российских солдат, он заявил, что имел в виду передачу всех пленных украинской стороне.

"Если бы я подразумевал в своем высказывании, что мы кого-то убиваем, я прямо бы сказал, что мы расстреливаем пленных. Просто во время интервью был вырван целый контекст, и я об этом даже написал журналисту", – сказал Мамулашвили.

Он добавил, что не знает, кем является человек на известном видео, расправляющийся с российским военным.

При этом он так поясняет мотивацию тех, кто совершал убийства пленных:

"Убили – и чего они ожидают? Что с их пленными будут бережно обращаться? Это нонсенс. Эмоциональный фон очень высокий, и это обязательно должно быть учтено в международном праве. Я 30 лет на войне и такой жестокости еще не видел".

Напомним, о подлинности этого ролика с расстрелом российских пленных ранее заявляла The New York Times.

На кадрах запечатлены четыре человека в военной форме, лежащие на земле. У одного из них руки связаны за спиной. Трое из них лежат без движения, один едва шевелится, слышен хрип. Затем человек, лицо которого остается за кадром, несколько раз стреляет до тех пор, пока мужчина не перестает двигаться.

Би-би-си также проанализировала это видео.

По данным издания, события на нем произошли на основной дороге у села Дмитровка к западу от Киева. В подтверждение журналисты указывают, что пейзаж на видео соответствует фотографии того же участка трассы на Google Street View.

Первая обнаруженная Би-би-си в соцсетях версия ролика появилась утром 30 марта. Исходя из чего корреспонденты делают вывод: сама съемка велась днем 29 марта или ранее.

Би-би-си пишет, почему, по его мнению, мертвые - это российские солдаты:

Один из военных, стоящих над телами, говорит: "Вот они, защитнички российской армии". На кадрах видна брошенная бронетехника с нарисованными на бортах буквами V. У двоих людей, лежащих на земле, на рукавах имеются белые повязки, которые используются российскими военными как маркировки в некоторых регионах Украины. Примерно в середине видео можно разглядеть лицо военного с бородой. При помощи компьютерной программы журналисты сверили биометрические данные мужчины с фото из открытого доступа и пришли к выводу, что это с большой вероятностью гражданин Грузии, имеющий тесные связи с Украиной.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал кадры так: "Во-первых, в любом случае подобные инциденты требуют проведения четкого следствия до выяснения мотивов и обстоятельств. Во-вторых, России, вероятно, нужно отказаться от антиукраинской геноцидной пропаганды и вернуть свою армию к пониманию тех же правил и обычаев войны".

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