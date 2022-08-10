Британская разведка предполагает, что Россия создала новое крупное соединение сухопутных войск для участия в войне в Украине. Это 3-й армейский корпус, базирующийся в Мулино (Нижегородская область). В основном в его состав должны войти бойцы из недавно сформированных "добровольческих" батальонов, которые набираются по всей стране.

Об этом сообщает британская разведка, сводка опубликована в Twitter Минобороны Британии.

Российские региональные политики подтвердили, что потенциальным новобранцам 3-го АК предлагаются выгодные денежные бонусы после того, как они отправятся в Украину, сообщает разведка. Набор открыт для мужчин до 50 лет, достаточно только среднего образования.

Армейский корпус обычно состоит из 15-20 тысяч военнослужащих, но России, вероятно, будет трудно довести 3-й АК до этой численности, учитывая очень ограниченный уровень народного энтузиазма по поводу добровольного участия в боевых действиях в Украине, считают в Минобороны Британии.

Из этого разведка делает вывод, что влияние формирования нового армейского корпуса вряд ли будет решающим для кампании.

Ранее в России заявили, что Северная Корея предложила отправить в Украину 100 тысяч солдат.

Напомним, в мае телеканал "Аль-Джазира" показал вагон-морг с телами российских солдат, погибших в войне против Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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