Северная Корея предложила России военную помощь в виде отправки 100 тысяч добровольцев на Донбасс.

Об этом сообщил член общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко. По его словам, речь будет идти об отправке военнослужащих армии Северной Кореи.

В интервью "МК" он сказал, что КНДР с самого начала поддерживает действия России в Украине. По его мнению, инициатива Ким Чен Ына о направлении добровольцев может быть реализована при согласии России, которая в этом случае получит "хорошо подготовленных военных с высоким боевым духом".

Однако, по его словам, Кремль будет принимать решение, учитывая политическую составляющую, и от прогнозов в этом отношении Коротченко воздержался.

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