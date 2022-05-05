Зампред комитета по обороне Госдумы РФ Юрий Швыткин заявил, что РФ не планирует всеобщей мобилизации, о чем ранее сообщала украинская разведка и Минобороны Британии. Об этом пишет "Интерфакс".

Юрий Швыткин сообщил, что оснований для мобилизации ни сейчас, ни в будущем нет.

"Данные слухи появляются с целью посеять некоторую неразбериху, панические настроения среди населения", – сказал Швыткин.

Напомним, накануне Песков назвал "чушью" слухи про объявление 9 мая войны Украине и мобилизации в РФ.

Вместе с тем, в последние дни активизировались разговоры о том, что 9 мая президент РФ объявит о каких-то стратегических решениях по Украине. "Страна" ранее анализировала, о чем заявит Путин 9 мая - объявит войну, начнет мобилизацию или завершит "спецоперацию".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

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