Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что война в Украине закончится дипломатическим путём. При этом, по словам Блинкена, нужно отстаивать суверенитет и независимость Украины, "которые важны как для самих украинцев, так и для всего мира".

Об этом сообщает Государственный департамент США в публикации заявления Госсекретаря.



"Мы надеемся увидеть, как и украинский президент, что это разрешится дипломатически через какое-то время", — сказал он.

По случаю 14-й годовщины вторжения России в Грузию госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "неспровоцированное последующее вторжение России в Украину подчеркивает необходимость того, чтобы народы Грузии и Украины были солидарны".

"На протяжении нескольких десятилетий граждане Грузии в Абхазии и Южной Осетии живут под российской оккупацией, десятки тысяч человек стали жертвами вынужденного переселения, преследований и бедности. Народ Грузии прекрасно знает, какие неслыханные трудности и разрушения несут агрессивные действия России, в том числе дезинформация, т.н. "бордеризация" (обустройство линии разграничения - Ред.) и массовое перемещение", — добавил Блинкен.

Госсекретарь в своем обращении также заверил, что США продолжают твердо поддерживать народ Грузии в их стремлении защитить их суверенитет и территориальную целостность и найти мирное решение.

Что же касается конфликта в Украине, Блинкен добавил, что со временем возможно его дипломатическое урегулирование, но "пока нужно отстаивать ее суверенитет".







Напомним, ранее "Страна" писала о том, что в США работают над признанием РФ спонсором терроризма. Конгресс Соединенных Штатов Америки разрабатывает критерии для присвоения РФ данного статуса. В то же время Блинкен опасается признать РФ государством-спонсором терроризма.



Также мы рассказывали о том, что Блинкен назвал военные учения Китая возле Тайваня - "серьезной эскалацией".



Война в Украине продолжается уже 166-й день. "Страна" следит за происходящим 8 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 165-го дня войны. На Донбассе, по данным Генштаба, противник безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины к северу от Славянска. На юге россияне пошли в наступление в районе Благодатного Херсонской области. Как сообщил вечером Генштаб, их попытка была неудачной. Продолжались обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В МАГАТЭ в связи с обстрелами предупредили о риске ядерной катастрофы. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что сейчас происходит в отношениях между Западом и украинской властью.