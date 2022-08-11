Китай назвал США главным зачинщиком войны в Украине, сообщает Reuters.

Согласно сообщению агентства, посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй обвинил Вашингтон в том, что он загоняет Россию в угол неоднократным расширением оборонного альянса НАТО и поддержкой сил, стремящихся интегрировать Украину в Евросоюз в противовес Москве.

"Являясь инициатором и главным зачинщиком украинского кризиса, Вашингтон, вводя беспрецедентные всеобъемлющие санкции в отношении России, продолжает поставлять Украине вооружение и военную технику", - сказал Чжан.

"Их конечная цель - измотать и раздавить Россию затяжной войной и дубиной санкций", - добавил посол.

Война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

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