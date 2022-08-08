Президент США Джо Байден обеспокоен тем, что Китай расширяет военные учения вокруг Тайваня.

Об этом сообщает Reuters.

В понедельник, 8 августа, Китай объявил о новых военных учениях вокруг Тайваня, сразу после завершения предыдущих, чем вызвало обеспокоенность президента США Джо Байдена, пишет агентство.

"Командование Восточного театра военных действий Китая заявило, что проведет совместные учения, посвященные противолодочным и морским десантным операциям, что подтверждает опасения некоторых аналитиков и дипломатов по вопросам безопасности, что Пекин будет продолжать оказывать давление на оборону Тайваня", – говорится в сообщении.

Напомним, в ЦРУ сообщили, что главным приоритетом станет противодействие Китаю, а не борьба с терроризмом. В США хотят собрать больше информации о развитии Китаем передовых технологий, поскольку при президенте Си Цзиньпине Китай инвестировал триллионы долларов в квантовую науку, искусственный интеллект и другие технологии, которые, вероятно, изменят методы ведения будущих войн и структуру экономики.

Ранее мы писали, что Китай продлевает военные учения в море до 15 августа. Учения предполагают живые стрельбы и запуск гиперзвуковых ракет.