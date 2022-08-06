В Китае не снимают трубку на многочисленные звонки Пентагона. Американское минобороны пытается связаться с китайскими на фоне кризиса вокруг Тайваня.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в военном ведомстве США.

Китайцы пока не показывают желания общаться и продолжают учения вокруг острова, сообщает издание.

Официальные лица и эксперты говорят, что молчание Пекина - опасный шаг.

Напомним, что на этой неделе в Тихоокеанском регионе разразился кризис из-за визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. После отъезда Пелоси Китай продолжил запуск ракет и размещение военных кораблей и самолетов в ходе беспрецедентных военных учений вокруг Тайваня. Официальные лица и эксперты называют молчание Китая недальновидным и безрассудным шагом, повышающим риск эскалации и без того напряженной ситуации.

Впрочем, Китай еще в пятницу 5 августа объявил, что прекращает определенные официальные диалоги с высокопоставленными военными командирами США, в том числе региональными командирами, а также переговоры о безопасности на море. Также Китай вводит санкции против Пелоси и ее семьи из-за поездки на Тайвань.

"Мы считаем, что отключение каналов военной связи на любом уровне, в любом масштабе и во время кризиса является безответственным актом", - отреагировал на молчание Китая спикер Белого дома, координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Как писала "Страна", авианосная ударная группа ВМС США остается в районе Тайваня и следит за обстановкой.