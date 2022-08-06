Китай, с которым безуспешно пытается связаться Пентагон на фоне кризиса вокруг Тайваня, продлевает военные учения в море до 15 августа. Ранее планировалось проводить их до 7 августа (то есть до воскресенья).

Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что Народно-освободительная армия Китая заявила, что военные учения пройдут в период с 6 по 15 августа в южной части Желтого моря.

Китай начал военные учения вокруг Тайваня 4 августа, на следующий день после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Учения предполагают живые стрельбы запуск гиперзвуковых ракет. "В ходе этих боевых учений задействованы шесть значительных территорий вокруг острова. В течение этого периода все корабли и самолеты не должны заходить в соответствующие морские зоны и воздушное пространство", - заявили в КНР.

Определенные Китаем зоны для учений находятся вокруг Тайваня и местами перекрывают участки, которые Тайвань считает своими территориальными водами, в том числе вплотную к важным портам. Руководство Тайваня обвиняет Китай в де-факто блокаде. В оборонном ведомстве Тайваня отметили, что армия Тайваня - в обычном режиме и мониторит ситуацию.

Напомним, Китай призвал все страны мира заключить общий договор о неприменении ядерного оружия первыми. Власти КНР также заявили, что проведут "перевоспитание" и "переобучение" жителей Тайваня после присоединения.