Правительство США спланировало визит спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань для создания кризиса и наращивания своего военного присутствия в регионе.

Об этом говорится в опубликованном заявлении министра иностранных дел и члена Госсовета КНР Ван И.

"США имеют обыкновение сначала создать проблему, а потом использовать ее для реализации своих стратегических замыслов. Имеются признаки, которые свидетельствуют о том, что США при планировании необъявленного визита Пелоси опять пустили в ход старый трюк и в настоящее время пользуются возможностью для наращивания военного присутствия в регионе, это требует от всех сторон проявления настороженности и оказания решительного противодействия", - приводятся его слова в сообщении МИД КНР.

Ван И заявил, что меры Китая по защите своего суверенитета являются справедливыми, соразмерными и легитимными.

"Жесткая позиция Китая, а также предпринимаемые им действия являются справедливыми, рациональными, легитимными, необходимыми, открытыми и соразмерными. Они направлены на защиту суверенитета и территориальной целостности КНР", - говорится в сообщении.

Ван И добавил, что Китай не даст США управлять им посредством Тайваня, а также "разобьет фантазии" властей острова о достижении независимости при поддержке Вашингтона.

Напомним, Китай продлил военные учения в море до 15 августа. Ранее планировалось проводить их до 7 августа.

Ранее мы писали, что бывший президент США Дональд Трамп заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань только сыграл на руку Китаю.

Также "Страна" сообщала, что Пентагон пытается связаться с КНР на фоне кризиса вокруг Тайваня, но в Китае не берут трубку. Официальные лица и эксперты говорят, что молчание Пекина - опасный шаг.