"Эта женщина сеет хаос". Трамп считает, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю
Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань только сыграл на руку Китаю.
Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на слете консерваторов в Техасе.
Свою политическую оппонентку Пелоси, дважды объявлявшую ему импичмент, Трамп назвал женщиной, которая превращает в плохое все, к чему прикасается.
"Эта женщина сеет хаос. Именно это и произошло... Она сыграла точно китайцам на руку, потому что сейчас у них есть предлог делать то, что они делают", - сказал Трамп.
"Я вам скажу, что такого бы никогда не произошло в годы президентства Трампа", - добавил бывший американский президент.
Ранее мы писали, что Дональд Трамп заявил о том, что США очень быстро "движутся в ад" и скоро от страны ничего не останется.
Напомним, Пентагон пытается связаться с КНР на фоне кризиса вокруг Тайваня, но в Китае не берут трубку. Официальные лица и эксперты говорят, что молчание Пекина - опасный шаг.
Также "Страна" писала, что после отъезда Пелоси Китай продолжил запуск ракет и размещение военных кораблей и самолетов в ходе беспрецедентных военных учений вокруг Тайваня.