Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань только сыграл на руку Китаю.

Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на слете консерваторов в Техасе.

Свою политическую оппонентку Пелоси, дважды объявлявшую ему импичмент, Трамп назвал женщиной, которая превращает в плохое все, к чему прикасается.



"Эта женщина сеет хаос. Именно это и произошло... Она сыграла точно китайцам на руку, потому что сейчас у них есть предлог делать то, что они делают", - сказал Трамп.



"Я вам скажу, что такого бы никогда не произошло в годы президентства Трампа", - добавил бывший американский президент.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп заявил о том, что США очень быстро "движутся в ад" и скоро от страны ничего не останется.

Напомним, Пентагон пытается связаться с КНР на фоне кризиса вокруг Тайваня, но в Китае не берут трубку. Официальные лица и эксперты говорят, что молчание Пекина - опасный шаг.

Также "Страна" писала, что после отъезда Пелоси Китай продолжил запуск ракет и размещение военных кораблей и самолетов в ходе беспрецедентных военных учений вокруг Тайваня.