Бывший президент США Дональд Трамп во время подготовки к выборам-2024, как и в своей первой предвыборной кампании, делает заявления против помощи Украине.

Выступая на студенческой конференции под эгидой Turning Point USA во Флориде, Трамп заявил, что Вашингтон выделяет Украине слишком много средств по сравнению с европейскими странами, запись трансляции доступна в YouTube.

"Если вы посмотрите на Украину, то мы дали им более $60 миллиардов. Европейские страны, которые, очевидно, более затронуты этим, чем мы, дали лишь крошечную долю данной суммы. Но у нас $35 трлн задолженности, у нас проблемы, а мы выводим деньги", - заявил Трамп.

Напомним, что Дональд Трамп сейчас усилил политическую активность на фоне предстоящих выборов Конгресса в ноябре, где республиканцы имеют шансы взять большинство. И уже объявил, что намерен снова баллотироваться в президенты в 2024 году. Он даже начал тратить деньги на выборы.

Однако демократы подали жалобу на Федеральную избирательную комиссию, обвинив ее в том, что та позволила экс-президенту Дональду Трампу нарушить закон о финансировании избирательной кампании, которую он еще не начал, но уже потратил политические пожертвования на президентскую заявку 2024 года.

Также мы рассказывали, что в интернете распространяют скриншот заявления бывшего президента США Дональда Трампа о заболевании нынешнего главы Белого дома Джо Байдена коронавирусом.